Par définition protectrice, la membrane d'étanchéité dépasse aujourd'hui le simple rôle de bouclier. La performance des fibres synthétiques est propice à des assemblages inattendus. La recherche à l'échelle microscopique nourrit la fabrication de films de grandes dimensions, que ce soit en PTO, en PUA ou en EPDM. Leur assemblage s'est fortement diversifié : à chaud ou en collage à froid, voire avec un scotch de recouvrement. Le besoin de régulation d'ambiances opposées a conduit à développer des produits dont l'imperméabilité n'est plus la seule qualité recherchée. Le caractère respirant de certains films, ou freins-vapeur, révèle que l'immobilité du bâtiment doit s'accommoder d'un paramètre dynamique dont la durée peut atteindre plusieurs mois. Entre capacité à enfermer des gaz rares, et même du vide, et quête d'un coefficient Sd (facteur de diffusion de la vapeur d'eau) hygrovariable, les solutions apportées au clos-couvert se font plus flexibles, dans une démarche visant l'économie d'énergie et le confort intérieur en toute saison.