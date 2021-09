Étampes : ouverture du centre social Rosa-Parks

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de l’espace social Rosa-Parks de La Croix-de-Vernailles se sont terminés cet été.

En partenariat avec des associations et des institutions de la ville, la commune d’Étampes (Essonne) a décidé d’engager des travaux permettant de répondre au mieux aux besoins de ses habitants. C’est le cas du centre social Rosa-Parks, situé dans le quartier de la Croix-de-Vernailles, qui vient de terminer l’aménagement de ses nouveaux locaux dédiés à l’accueil du public. Après les travaux, l’espace social, d’une surface de 600 m2, regroupe maintenant tous les services actuels du centre social, à savoir l’appartement du bâtiment 16, l’extension de l’école Jean-de-La Fontaine et la plateforme multiservices.

L’objectif est de privilégier les familles, de favoriser le lien social, de contribuer à l’animation du quartier et de soutenir les habitants dans leurs projets. Le centre social Rosa-Parks s’est équipé de divers meubles et matériels pour assurer l’ensemble des activités qui y seront proposées. Le bâtiment est conçu et réalisé notamment avec des matériaux non polluants et écoresponsables.

Le coût de l’opération, évalué en 2019, est de 1,4 M€ avec une subvention de 370 k€ de la Caisse d’allocation familiale et de 300 k€ du Département de l’Essonne.