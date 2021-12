Étampes : le nouveau pôle gare inauguré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Dans la municipalité d’Étampes, le nouveau pôle gare, récemment inauguré, était déjà opérationnel depuis avril 2021.

Après plusieurs années de travaux, le nouveau pôle gare d’Étampes a été inauguré. Grégoire de Lasteyrie, le vice-président d’Île-de-France Mobilités, et Kefi Mounira, directrice de projet à la SNCF, étaient présents à la cérémonie, qui s’est déroulée le 26 novembre dernier.

Ce chantier, achevé en avril 2021, a permis d’effectuer diverses opérations. La gare routière a été entièrement refaite, et dispose désormais de deux arrêts de bus et d’une zone permettant aux bus d’opérer un demi-tour. Afin de faciliter la vie des usagers, une micro-crèche, d’une capacité de 12 berceaux, a été aménagée dans ce pôle gare. Celle-ci est installée dans un immeuble isolé des nuisances sonores causées par le passage des trains. Dans le cadre de ce projet, un nouveau parking a aussi été créé. Il dispose de 486 places, dont 10 réservées aux voitures électriques et 10 autres aux personnes à mobilité réduite.

Le coût total de ce projet est chiffré à 8 M€. Île-de-France Mobilités a financé plus de la moitié des travaux. Elle y a investi 6 M€.