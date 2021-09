Étampes : l’école maternelle Jean-de-la-Fontaine a rouvert ses portes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux sur existant Supprimer Valider Valider

Le chantier de réhabilitation de l’école maternelle Jean-de-la-Fontaine, à Étampes, touche à sa fin.

Huit mois après l’incendie qui a ravagé presque la moitié de l’établissement, l’école maternelle Jean-de-la-Fontaine, située à Étampes (Essonne), a repris des couleurs. Depuis le mois d’avril, six entreprises ainsi que les services techniques de la Ville se sont mobilisés afin de donner une nouvelle jeunesse à celle-ci.

Les travaux de réhabilitation ont concerné quatre salles de classe, le dortoir, le couloir et les sanitaires. Les opérations consistaient à installer des pavés LED, à remplacer les vitres, ainsi qu’à rénover les installations électriques et les radiateurs. Les couleurs du sol et des murs, tout comme le mobilier ont été choisis par les équipes enseignantes.

L’aménagement de l’école a pris fin le 13 août dernier.