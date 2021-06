Et si votre bâtiment se dotait d’un salon vertical connecté ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment connecté Supprimer France Supprimer Valider Valider

Valorisez votre bien immobilier grâce à une nouvelle solution de mobilité qui allie confort et technologie… Comme dans un salon !

Imaginez un moyen de transport que vous pouvez appeler depuis votre téléphone, qui vous donne les nouvelles, partage les informations météorologiques sur un grand écran, et vous offre un sound design remarquable. Toute l’intuitivité et l’esthétique d’une pièce de vie contemporaine. Ajoutez à cela une connectivité optimale, qui lui permet de détecter et de prévenir les problèmes, et d’être entretenu à distance si nécessaire.

Vous pensez à une marque automobile disruptive ? Détrompez-vous. Nous parlons ici des caractéristiques bien réelles du nouvel écosystème Gen360™ d’Otis.

Une expérience exceptionnelle

« Pensez au nouvel écosystème Gen360™ comme à un salon vertical connecté ultra fiable », déclare Javier Martinez de la Riva, directeur des ventes et du marketing Otis EMEA. « Les ascenseurs sont souvent notre première interaction avec un bâtiment, et ils peuvent vraiment faire la différence s'ils offrent une expérience exceptionnelle ».

Avec le nouvel écosystème Gen360™, les ascenseurs ne sont plus un espace fermé et isolé que les gens utilisent par obligation ; ils offrent une expérience entièrement connectée, interactive, fluide et divertissante.

L'application eCall™ est l'une des fonctionnalités qui séduira les passagers, car elle leur permettra d'appeler l'ascenseur depuis leur téléphone afin qu'il soit prêt à partir en même temps qu’eux. Voici un exemple des fonctionnalités intelligentes qui apportent du confort – et une valeur durable aux bâtiments.

Un ascenseur intelligent

Javier Martinez de la Riva souligne que : « Cette expérience totalement nouvelle de la mobilité verticale s'accompagne d'un haut niveau de performance, car la plateforme Gen360™ est équipée de la solution Iot (Internet des objets) Otis ONE™, qui permet de détecter et d’anticiper un potentiel incident. » Pour les gestionnaires comme pour les passagers, soucieux de la fiabilité de leurs ascenseurs, c'est la promesse de répondre à l'une de leurs principales préoccupations : optimiser la disponibilité de leurs équipements.

Les performances du système sont surveillées et analysées pour fournir des informations en temps réel sur le fonctionnement de l'appareil et anticiper les besoins des clients. Les données, collectées et interprétées en permanence dans le cloud, permettent la mise en œuvre des actions correctives ou préventives nécessaires. En cas d’incident, un ensemble de caméras situées sous et sur le toit de la cabine permet aux équipes de maintenance de réaliser rapidement et à distance un diagnostic du système. Et même, selon sa configuration, d’intervenir à distance sans avoir besoin d'arrêter l'ascenseur. « Cela permet de réduire au minimum les temps d'arrêt et, si une visite sur site est nécessaire, les experts peuvent connaître à l'avance la nature de l’intervention requise et anticiper les équipements ou pièces nécessaires. C'est plus que pratique, c'est profondément rassurant », affirme Roman Teichert, directeur EHS & Chantier Otis EMEA. Un changement qui fait la différence, pour les passagers comme pour les gestionnaires.

Désormais, c’est tout le cycle de vie de l’ascenseur qui se digitalise pour offrir une expérience fluide. « Des dessins techniques au suivi des commandes, en passant par la surveillance de l'état ou les données générées par les ascenseurs et transférées à d'autres applications existantes dans le bâtiment, Otis propose une suite d'outils en ligne qui facilitent le processus d'installation et de maintenance des ascenseurs, du début à la fin », conclut Javier Martinez de la Riva.

Cette facilité d'entretien et de service, ajoutée à une qualité de trajet renouvelée pour les passagers, promet de faire des ascenseurs des atouts incontournables dans chaque bâtiment. À l'heure où développeurs et concepteurs veulent augmenter la valeur de leur bâtiment, l'idée d'un salon connecté vertical ultra fiable ne manquera pas de séduire un public à la recherche de nouveauté et de différenciation.

