Et La Plateforme du bâtiment devient... une victime de la mode

La Plateforme du bâtiment fête ses 25 ans cette année. Et à cette occasion, et alors que la Fashion Week parisienne bat son plein, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a décidé de se lancer dans la mode. Plus précisément, elle a décidé de faire de son t-shirt 100 % Pro, emblème du réseau auprès des artisans, une pièce de mode à part entière. Pour y parvenir, elle s’est associé avec Merci, un hot spot emblématique de la tendance installé au 111 boulevard Beaumarchais, pour le détourner. Ils ont ainsi imaginé un modèle inédit ou l’inscription « 100 % Pro » laisse place à un « 100 % Merci ».



De la même manière, les logos des fabricants et fournisseurs de l’enseigne (Bosch, Hitlti, Legrand, Guittet, Rockwool, Semin…) sont remplacés par ceux des labels fétiches du concept-store. Parmi eux, « on retrouve des marques de prêt-à-porter telles que Patagonia, Barbour, Mother, Sea New York ou Mira Mikati, les céramistes Jars et Marion Graux, le designer Piet Hein Eek, ou encore des clins d’œil à des collaborations, à l’instar du Tommaso Café ou de Madame Merci… » Le t-shirt est disponible sur le site de Merci. Son prix : 55 €.