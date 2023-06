Estémi investit et renforce sa vocation nationale

Le groupe Estémi – marques Ouvêo, Loubat Fermetures et Provélis – qui réalise 80% de son chiffre d’affaires sur la rénovation, a le vent en poupe. Avec un chiffre d’affaires de 105 Millions d’euros en 2022, le groupe a réalisé plus de 55% de croissance, imputable en partie par l’intégration de Loubat Fermetures en 2021, mais aussi à un maillage de sites de production dynamiques et à des choix stratégiques bien marqués : une fabrication multi-matériaux 100% française ; une seule typologie de clientèle : plus de 5 500 artisans, fenêtriers, professionnels indépendants de la pose et petites entreprises générales ; une distribution en direct, via ses 50 commerciaux exclusifs, qui se partagent le territoire national à raison de deux départements par personne. L’objectif étant de capitaliser l’image, justifiée, de l’entreprise de proximité, à taille humaine, et au service avant et après-vente érigé en règle d’or.

3,5 millions d’euros pour Ouvêo Aquitaine

Capitalisant sur ses bons résultats, le groupe ne s'endort pas sur ses lauriers. Pour faire face à une demande sans précédent du marché qui a eu notamment pour conséquence d’allonger les délais de livraison, Estémi a lancé en 2022 une grande campagne d’investissement sur ses sites industriels. Le premier concerné est celui d’Ouvêo Aquitaine à Saint-Médard-de-Guizières (33), où se trouve également le siège du groupe. Un nouveau bâtiment de 2 000 m2, voisin du site historique et spécialisé dans les menuiseries aluminium et PVC blanc, a été acquis et est en cours d’aménagement. Il accueillera notamment la cabine de laquage et les profilés aluminium. Une nouvelle ligne de production PVC a été intégrée en début d’année d’un coût de 1,5 million d’euros. D’ici la fin de l’année, deux centres d’usinage PVC et aluminium seront installés à l’automne sur le site, d’un montant de 2 millions d’euros.

Près de 10 millions au total sur 5 sites

Le site aquitain n’est cependant pas le seul à bénéficier de cette volonté de s’équiper d’outils performant, permettant d’augmenter la productivité. Faisant face à une forte demande sur la menuiserie bois, Estémi a prévu d’investir 3 à 3,5 millions d’euros en 2024 sur l’usine Ouvêo Bretagne à Plélan-le-Petit (32) qui fabrique actuellement des menuiseries PVC et bois. « L’objectif à terme est que l’entreprise ne fabrique plus que du bois », annonce Jean-Luc Nouveau, président du groupe Estémi. Pour sa part, Ouvêo Hauts-de-France à Masnières (59) a bénéficié de 1 millions d’euros d’investissements pour son nouveau centre d’usinage. Provélis, spécialisé dans les volets et les portes de garages, à Saint-Jean-Bonnefonds (42) sera doté avant la fin de l’année d’une nouvelle machine à laque (850 000 €). Laquage encore, cette fois chez Loubat Fermetures à Sainte-Livrade-sur-Lot (47), où 1,6 million d’euros a été investi dans un bâtiment et dans une nouvelle cabine de laquage des profilés. On arrive donc à un investissement total dépassant les 10 millions d’euros, pour un groupe qui n’a pas encore fini de grandir…