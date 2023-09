Essonne : zoom sur les travaux d’été dans la ville d’Athis-Mons

Pour rénover et entretenir son patrimoine, la commune d’Athis-Mons (Essonne) a réalisé plusieurs chantiers durant l’été 2023. Ces opérations englobaient des interventions d’envergure et des travaux de peinture intérieurs et extérieurs.

Durant les nuits du 17 au 21 juillet, le renouvellement d’une partie de la chaussée de la rue Édouard-Vaillant (RN20), entre l’avenue Aristide-Briand et la pharmacie du Val, a été effectué. Des systèmes de rafraîchissement ont été installés dans les écoles Jean-Jaurès, Ferry, Calmette et Saint-Exupéry. Le centre de loisirs Martin-Luther-King et l’épicerie sociale ont bénéficié des mêmes opérations. Ces ouvrages ont coûté près de 200 000 euros.

La rénovation énergétique du groupe scolaire Perrault-Flammarion, estimée à plus de 3 millions d’euros, faisait également partie du programme. Des travaux de mise en accessibilité d’un terrain de « street workout » pour les personnes en situation de handicap sont, par ailleurs, attendus au Clos Nollet, pour un coût d’environ 306 000 euros.