Essonne : une opération de réhabilitation sur le quartier du Parc aux Lièvres à Évry-Courcouronnes.

Le quartier du Parc aux Lièvres à Evry-Courcouronnes (Essonne) est l’un des secteurs d’intérêt national soutenus par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Il fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain initié en 2018. Outre le développement de l’offre en équipements publics et en commerces, la création de logements est au cœur du projet.

Dans ce cadre, Essonne Habitat prévoit de reconstruire son parc immobilier composé de plus de 300 logements répartis sur les placettes Saint-Exupéry, Jean-Moulin, Washington, de la Fayette et Churchill. La première phase de démolition portant sur plus de 200 logements débutera en 2023. Le bailleur social envisage entre autres la construction d’une résidence intergénérationnelle d’environ 40 logements. Précisons que la rénovation urbaine du Parc aux Lièvres vise la création de 900 logements neufs à l’horizon 2030.

Rappelons qu’Essonne Habitat participe également au renouvellement urbain du quartier des Pyramides-Bois Sauvage. Le bailleur y prévoit notamment la réhabilitation de la résidence Émile Roux.