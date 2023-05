Essonne : une nouvelle liaison cyclable à Saint-Michel-sur-Orge

D’ici à fin mai 2023, une nouvelle piste cyclable sera opérationnelle à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne). Elle reliera la gare RER aux zones d’activités du Techniparc et de la Croix-Blanche. D’une longueur d’environ un kilomètre, elle offrira également une liaison avec la piste desservant le quartier ancien de la commune.

Les travaux en cours portent sur la matérialisation de la voie depuis la rue du Clos-Giboux vers la rue Anatole-France, en passant par la rue d’Enfer et celle des Processions. Au total, plus de 120 000 euros sont investis dans ces aménagements. Le financement est assuré par Cœur d’Essonne Agglomération, avec la participation de la région Ile-de-France et du département de l’Essonne.

Le chantier s’inscrit notamment dans le cadre de la création du deuxième parcours cyclable, prévu dans le plan vélo de la Communauté d’agglomération. À l’issue des travaux, la collectivité va lancer d’autres chantiers sur les communes d’Arpajon, de Bruyères-le-Châtel et de Brétigny-sur-Orge.