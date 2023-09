Essonne : un projet d’ensemble immobilier mixte à la place du centre commercial des Franciades, à Massy

À Massy, dans le département de l’Essonne, le programme de renouvellement de la zone d’aménagement concerté des Franciades se poursuit. La mairie vient notamment de mener une négociation publique en vue de la création d’un ensemble immobilier mixte, en lieu et place du centre commercial. Il sera situé au croisement de la rue des Canadiens et de celle de l’Opéra. Le projet en question porte sur la construction de six bâtiments sur une superficie totale de 20 000 m2. Ces immeubles regrouperont près de 260 logements, des locaux commerciaux en rez-de-chaussée et des places de stationnement en sous-sol.

Le programme sera réalisé entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2026. Le promoteur immobilier Nexity, le maître d’ouvrage, prévoit de créer des appartements allant du T1 au T5. Ils seraient conçus de façon à permettre une éventuelle reconfiguration des espaces par l’installation de cloisons amovibles. Par ailleurs, Nexity envisage de proposer une offre commerciale pour accueillir de moyennes surfaces qui seraient axées sur les équipements de maison, les aliments surgelés et l’alimentation biologique.