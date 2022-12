Essonne : un nouveau groupe scolaire sera créé dans le quartier de l’École polytechnique à Palaiseau

En 2025, un nouveau groupe scolaire verra le jour à Palaiseau (Essonne), dans le quartier de l’École polytechnique. Cet équipement,établi sur une surface de 5 500 m2 et comptant 22 salles de classe, accueillera une école maternelle (rez-de-chaussée) ainsi qu’une école primaire (1er étage). Il sera doté d’une cantine, d’un accueil de loisirs et d’un gymnase. Un nouveau parking souterrain et des espaces périscolaires complémentaires seront également aménagés .

Le futur groupe scolaire sera conçu conformément aux exigences des normes environnementales, notamment avec l’aménagement d’une toiture végétalisée, la création de cours oasis et l’utilisation de matériaux biosourcés. Un budget de 17 millions d’euros sera mobilisé pour sa construction. L’opération, placée sous la maîtrise d’œuvre du cabinet JAC Architectes, est menée par l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. Ce projet vise à accompagner le développement du quartier de l’École polytechnique à Palaiseau. En effet, ce secteur de la ville accueillera de nouveaux habitants, compte tenu de l’évolution de l’offre résidentielle.