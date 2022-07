Essonne : travaux en cours depuis le mois de mai 2022 pour la réhabilitation de la RN6

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Autoroutes Supprimer Valider Valider

Les gros chantiers de réhabilitation de la partie essonnienne de la RN6 sont prévus pour la période 2023-2027.

Le chantier de rénovation de la RN6 dans l’Essonne a commencé en mai 2022 avec des travaux d’élagage, de débroussaillage et de nettoyage des abords de l’axe concerné. En parallèle, plusieurs études ont été lancées, comme l’expertise hydrologique, l’étude paysagère, les bilans acoustiques et l’étude sur la biodiversité. Les opérations se poursuivront par l’installation de glissières de sécurité et par la réfection des signalisations et du marquage au sol.

Les gros chantiers, prévus de 2023 à 2027, concerneront la réhabilitation de la structure de la chaussée, la gestion des eaux de pluie et le traitement de l’assainissement routier. S’ensuivront l’entretien et la réparation des ouvrages (ponts, murs de soutènement, garde-corps, travaux d’étanchéité). La dernière étape de la rénovation portera sur l’aménagement paysager, la prise en compte des nuisances sonores et de la biodiversité.

Le département de l’Essonne a repris la gestion de la partie de la RN6 traversant son territoire à la suite de plusieurs négociations avec la Direction interdépartementale des routes d’Ile-de-France (DiRIF) et le ministère des Transports.