Essonne : travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Perrault-Flammarion

Après les écoles Branly et La Fontaine en 2021-2022, des travaux de rénovation énergétique sont actuellement réalisés au sein du groupe scolaire Perrault-Flammarion. Le chantier a débuté à l’été 2023 et se poursuivra jusqu’aux vacances scolaires 2024.

L’opération comprendra le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation des bâtiments par l’extérieur et celle des combles. Un système de ventilation à double-flux sera installé, et des rampes extérieures créées. Certaines salles de classe seront cloisonnées, et les couloirs repeints. La plupart de ces espaces recevront de nouvelles dalles de faux plafond. Le système d’incendie et la chaudière seront également révisés. Quant aux luminaires, ils seront remplacés par des éclairages à LED.

Les opérations visent à améliorer le confort du personnel et des élèves tout en diminuant la consommation d’énergie. Le coût de cet investissement s’élève à 3,5 millions d’euros, dont 312 000 euros pour la maîtrise d’œuvre. Près de 1,7 million provient de subventions du Département et de l’État.