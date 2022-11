Essonne : travaux de mise en accessibilité de la gare de Vigneux-sur-Seine

La gare de Vigneux-sur-Seine (Essonne), en Île-de-France, fait depuis octobre 2021 l’objet de travaux de mise en accessibilité. Ce chantier a pour objectif de rendre le site facilement accessible aux personnes à mobilité réduite, aux voyageurs avec des poussettes et aux personnes âgées. Le programme inclut aussi des travaux d’amélioration de l’accueil et du confort du public.

Ce projet a franchi un cap début novembre 2022 avec la création d’un nouveau passage souterrain. D’autres travaux sont prévus jusqu’en décembre 2023 avec notamment le rehaussement des quais 1 et 2, ainsi que l’installation de deux ascenseurs et d’une rampe d’accès. La mise en place de dalles d’éveil à la vigilance et de bandes de guidage est également prévue. S’y ajouteront le renouvellement de l’éclairage et l’installation de balises sonores et de nouveaux abris de quai.

Cette opération s’élève à plus de 30 millions d’euros. Ce montant est financé par Île-de-France Mobilités, la région Île-de-France ainsi que la SNCF.