Essonne : solarisation du bâtiment industriel Biocoop dans le cadre du Plan biodiversité de 2018

En 2018, un plan à l’objectif de « zéro artificialisation nette à terme » a été annoncé par l’État. Le dispositif impose le recouvrement par solarisation des bâtiments industriels ou artisanaux de plus de 1 000 m². Dans le cadre de ce plan et afin de respecter la loi énergie-climat, Biocoop a couvert 30 % de la toiture de son site à Ollainville (Essonne) avec des panneaux solaires. L’inauguration de ce parc solaire a eu lieu le 22 septembre 2022 en présence de Michel Giraudeau, le maire de la ville, et de Jean-Raymond Hugonet, le sénateur de l’Essonne. Cette installation générera 1,8 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent d’une consommation annuelle de 819 personnes.

Le bâtiment d’une superficie de 28 000 m² est l’œuvre de l’entreprise Spie Batignolles, et l’installation des panneaux a été réalisée par Barjane, un gestionnaire d’actifs immobiliers. L’objectif « zéro artificialisation nette » concerne les industries et les entreprises dans toute la France.