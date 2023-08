Essonne : restructuration de la médiathèque Jean-Cocteau à Massy

Afin d’offrir à ses habitants et à ses visiteurs une meilleure qualité de service et de moderniser ses infrastructures culturelles, la ville de Massy (Essonne) a décidé de rénover la médiathèque Jean-Cocteau. Les travaux, qui ont débuté en juillet 2023, devraient s’achever en 2025.

Ce chantier portera sur la création de nouveaux espaces au sein de la médiathèque, à savoir une cuisine ouverte, une salle de travail, un espace pour les adolescents et un jardin. Les travaux incluront aussi le remplacement des menuiseries extérieures, ainsi que le réaménagement et l’isolement de la terrasse de l’auditorium. Enfin, ces travaux vont permettre d’unir l’établissement à l’Opéra de Massy, puisque les deux structures partageront le hall et la mezzanine.

Le coût total de ce projet est évalué à plus de 4 millions d’euros. Tout au long des interventions, qui vont durer un an et demi, le public sera accueilli à la médiathèque Hélène-Oudoux.