Essonne : reprise du chantier de l’avenue Jean-Jaurès à Athis-Mons

À Athis-Mons (Essonne), l'avenue Jean-Jaurès fait l'objet de travaux de réfection depuis la fin du mois de mai 2022, sous l'égide de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Ce projet, d'une durée initiale d’un an et demi, a repris après une pause estivale en 2023, et se prolongera sur une nouvelle période de six mois.

Actuellement, les interventions se concentrent entre les rues du Chanoine-Laurent et Marc-Sangnier, avant de s'étendre jusqu'à la rue du Vercors lors de la prochaine étape. Ces opérations entraîneront des restrictions de stationnement et de circulation, mises en place progressivement.

Le chantier comprend la réhabilitation des réseaux des eaux usées et de l'éclairage public, la mise aux normes des passages piétons, ainsi que le réaménagement des voies et des espaces piétonniers. Il prévoit aussi des mesures pour sécuriser les abords de l'école Jean-Jaurès et pour préserver le patrimoine arboré de la zone. Le budget total pour ce projet est estimé à plus de cinq millions d'euros, avec une enveloppe d'environ un million d'euros destinée à l'assainissement.