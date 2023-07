Essonne : réouverture du cinéma Les Cinoches à Ris-Orangis

La salle de cinéma des Cinoches à Ris-Orangis (Essonne) a rouvert ses portes le 28 juin après avoir fait l’objet d’une rénovation durant un an . Stéphane Raffalli, le maire de la ville, et Michel Bisson, le président de l’Agglomération Grand Paris Sud, ont assisté à son inauguration. .

La réhabilitation de cet espace cinématographique incluait principalement l’amélioration de l’accessibilité, l’extension du hall d’accueil et la restructuration des salles. Avec plus de 240 places, l’espace est désormais équipé de nouveaux sièges pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et de fauteuils duo. Le site a aussi été doté de boucles auditives magnétiques pour les malvoyants, et de sous-titrage codé pour les malentendants.

Le coût total de cette opération qui visait à améliorer le confort des usagers et à rendre l’espace accessible aux personnes en situation de handicap, s’élève à environ 700 000 euros. Elle a été financée par l’Agglomération Grand Paris Sud, avec la participation de la région Ile-de-France. .