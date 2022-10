Essonne : réouverture de la salle de cinéma « Première Cinémas » d’Arpajon.

Le cinéma historique d’Arpajon, dans le département de l’Essonne, a été officiellement inauguré le 15 octobre 2022. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Charles Vintrou, le président du Groupe des exploitants et des cinémas indépendants (GECI), ainsi que de plusieurs personnalités publiques. Les Arpajonnais et les passionnés du septième art ont également pu effectuer une visite guidée de cette nouvelle salle durant cette inauguration.

Le chantier de réaménagement a duré plus d’un an et a porté sur la rénovation du hall d’entrée et des cinq salles de projection. La création d’une salle premium d’une capacité de 29 sièges inclinables électriques, avec port USB, a également été réalisée. En outre, le système sonore a été remis à neuf et des projecteurs 4K ont été installés.

Ce projet vise à moderniser le cinéma et à améliorer le confort du public. La réalisation de ce programme a nécessité plus de 200 000 euros et le financement a été pris en charge par la municipalité d’Arpajon. Par ailleurs, le lieu a aussi changé de nom, passant de « Cinéma Stars » à « Première Cinémas ».