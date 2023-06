Essonne : rénovation énergétique du gymnase des Tournelles à Yerres

Le gymnase des Tournelles à Yerres (Essonne) fait l’objet d’un chantier de rénovation visant à améliorer son efficacité énergétique. L’accord financier a été signé le 16 mai 2023 par Olivier Clodong, le maire de la ville, et par Patrick Karam, le vice-président de la Région chargé des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Une enveloppe de 300 000 euros a été remise par la région Ile-de-France pour réaliser le programme.

Le chantier porte sur l’installation d’un système de chauffage géothermique, sur le remplacement du système de ventilation et sur l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité. À l’issue de l’opération, l’isolation sera renforcée par des matériaux durables. Ces interventions devraient permettre de réduire la facture énergétique de cet équipement d’environ 70 %.

En parallèle, la municipalité a lancé le chantier de transformation de l’ancienne clinique de Lacan, qui deviendra le nouveau siège de la Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine. Cette opération durera dix-huit mois.