Essonne : rénovation de la salle de cinéma CinéMassy à Massy

À Massy (Essonne), les travaux de rénovation de la salle CinéMassy ont duré près de deux ans.

La municipalité de Massy (Essonne) et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avec les collectivités ont procédé à la rénovation de la salle de cinéma de la ville. Après deux ans de restauration, CinéMassy, situé dans le quartier Massy-Opéra a rouvert ses portes au public le 7 septembre 2022.

Pour aménager cette salle de cinéma, la Ville, le CNC et les collectivités ont mobilisé la somme de 800 000 euros. La maîtrise d’œuvre a été prise en charge par l’architecte Gilles Loussouarn. Les travaux portaient entre autres sur l’agrandissement du hall, l’ajout des estrades et le remplacement de la façade extérieure, qui est désormais entièrement vitrée. À cela s’ajoutaient la réfection du système sonore, le remplacement de l’ensemble des projecteurs en 4K et la remise à neuf des sièges dans les trois salles.

CinéMassy a pour objectif d’inculquer aux jeunes le septième art par le biais des actions d’éducation à l’image.