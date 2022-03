Essonne : réhabilitation de la tour médiévale de Grigny jusqu’en mai

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Grigny, la tour médiévale fait l’objet de travaux de rénovation.

La commune de Grigny (Essonne) poursuit sa transformation dans le cadre de son projet Grand Cœur de Ville. De nombreuses opérations ont été réalisées depuis 2020, dont la création du marché de producteurs Les Paniers de Grigny et l’installation de jeux et mobiliers urbains sur la place Jean-Jaurès. En novembre 2021, un nouveau commerce a été installé. L’église Saint-Pierre est, par ailleurs, en cours de rénovation. Le jardin de curé, quant à lui, offrira dès le printemps un nouveau visage de verdure et une nouvelle aire de détente en centre-ville.

Les aménagements continuent avec la réhabilitation de la tour médiévale et de son bâtiment. Les travaux ont commencé et visent à rénover et à mettre en valeur cet édifice historique situé au cœur de la place. Le chantier est conduit par le bailleur social LMH. Il devrait être livré à la fin du mois de mai.

Rappelons que les travaux prévus par le projet Grand Cœur de Ville portent sur la sauvegarde du patrimoine, l’aménagement des espaces, de nouveaux commerces et de services publics ainsi que sur la réalisation de nouveaux logements.