Essonne : réhabilitation de la Maison Brandt à Draveil

Le conservatoire de Draveil devrait déménager avant l’été 2022 en raison de travaux dans la Maison Brandt.

Un appel d’offres est lancé depuis le 13 janvier 2022 par la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine pour le marché des travaux de la Maison Brandt située à Draveil (Essonne). Le projet prévoit la réhabilitation et l’extension de l’actuel bâtiment afin de réorganiser et de valoriser cette structure d’intérêt patrimonial. Devenue propriété de la municipalité depuis 1979, celle-ci abrite depuis trente ans la bibliothèque départementale et le conservatoire de musique et de danse de Draveil. Les travaux, qui devraient débuter avant l’été 2022, porteront sur une extension en sous-sol de l’architecture du bâtiment. Ce projet a obtenu un permis de construire en septembre 2021, avec l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. En effet, à l’issue du chantier, la Maison Brandt deviendra un édifice culturel dans lequel le conservatoire sera doté d’un espace d’accueil, de deux salles de formations musicales, de quatre salles de cours individuels, d’une salle de chorale et d’une salle de percussions.

Pendant la durée des travaux, les cours de musique et l’accueil du conservatoire auront lieu dans l’ancien centre de loisirs situé boulevard Henri-Barbusse. La livraison du chantier est prévue pour la rentrée scolaire 2023. Le montant du projet est chiffré à 5,4 millions d’euros, mais le coût total de l’opération, incluant les études et l’ingénierie, s’élève à 8,4 millions d’euros.