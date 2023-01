Essonne : réhabilitation de la forêt du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge

Le Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) va bénéficier d’une réhabilitation. Les travaux porteront sur la suppression du laurier du Caucase, une espèce végétale nuisible à l’écosystème de la forêt. Ils consisteront également à élargir les cheminements afin d’éviter le piétinement des sous-bois (végétation qui pousse sous les arbres). À cela s’ajoutera l’aménagement de chemins accessibles à des véhicules d’intervention et à tous les usagers : cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite (PMR). Ces chemins seront équipés de luminaires et de nouveaux mobiliers urbains.

Le chantier sera lancé fin janvier 2023 et durera jusqu’en septembre 2023. Un budget de plus de 1 million d’euros sera mobilisé dans la réalisation des travaux. Le financement est assuré par la municipalité de Saint-Michel-sur-Orge, avec le concours du département de l’Essonne, de la région Ile-de-France et de l’État à travers l’Office national des forêts.

L’objectif de l’opération est d’entretenir le site du Bois des Roches afin de rendre cet espace naturel plus accueillant.