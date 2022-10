Essonne : réhabilitation de l’école Jules-Verne à Évry-Courcouronnes

Construite en 1974, l’école élémentaire Jules-Verne à Évry-Courcouronnes (Essonne) fait l’objet d’un projet de réhabilitation chiffré à plus de 2 millions d’euros. Le programme porte sur la rénovation et la mise aux normes de l’ensemble du bâtiment, sur l’amélioration de la performance énergétique, sur la fonctionnalité et l’accessibilité. Précisons que l’établissement est situé dans un grand ensemble de logements. Les travaux concernent donc également la copropriété qui occupe les étages supérieurs.

À l’extérieur, l’école sera mise en évidence grâce à des jeux de couleurs jaunes et bleues sur les façades. Les cours, quant à elles, seront aménagées selon le principe des « Cours Oasis ». Notamment, elles seront pensées comme des îlots de fraîcheur avec des espaces partagés et axés sur le bien-être des enfants.

Les travaux de réhabilitation sont d’ores et déjà lancés pour une durée d’environ un an et ils sont réalisés en site occupé. Des bâtiments modulaires ont été préalablement installés sur deux niveaux dans la cour pour accueillir les enfants et les enseignants selon les périodes des travaux. Ils disposent de sanitaires adaptés et de points d’eau ainsi que d’un système de chauffage et de climatisation.