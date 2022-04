Essonne : réaménagement de la cour de l’école maternelle Charles-Perrault à Viry-Châtillon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Viry-Châtillon (Essonne), la cour de l’école Charles-Perrault fait l’objet d’une concertation avec les enseignants et les parents d’élèves.

Ouverte depuis plus de cinquante ans, l’école maternelle Charles-Perrault à Viry-Châtillon (Essonne) accueille environ 150 élèves. Dans le cadre d’un processus de transformation des cours d’école, la Municipalité lance une concertation avec les enseignants et les parents d’élèves pour repenser la cour de l’école Charles-Perrault. Les travaux devraient intervenir durant la période estivale pour une livraison à la rentrée de septembre 2022.

Si les avis sont en cours de restitution, les grandes lignes du projet sont déjà connues. Notamment, la réfection prévoit l’installation d’îlots de fraîcheur et la pose d’un sol perméable. La création d’un préau couvert, d’un point d’eau et d’une toiture végétalisée est aussi programmée.

D’autres travaux ont été par ailleurs réalisés dans les écoles durant les vacances de février dernier. C’est le cas notamment de trois salles de classe de l’école Roland-Cassier, qui ont bénéficié d’une mise aux normes électriques avec la création d’un faux plafond et l’installation d’éclairages LED. Les sanitaires de l’école maternelle Victor-Hugo ont été rénovés. Et enfin, le bâtiment accueillant le périscolaire à l’école René-Descartes a bénéficié d’une rénovation du sol et d’une remise en peinture.