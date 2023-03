Essonne : protection de la digue de la Fosse aux carpes à Draveil

Le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin-versant de l'Yerres (SyAGE) a décidé de renforcer la digue de la Fosse aux carpes à Draveil (Essonne). Depuis décembre 2022, des travaux sont ainsi réalisés afin de créer un écran sous-terrain étanche le long de l’ouvrage. Enfouie à plus de dix mètres de profondeur et s’étalant sur une longueur de 250 m, cette structure en béton devrait soutenir les fondations. Elle devrait également pallier les problèmes de fragilité de la digue. Une fois celle-ci mise en place, des opérations de consolidation et de végétalisation seront entreprises au niveau de la butte de terre. Enfin, les parties modifiées durant le chantier seront remises en état, et l’espace, défriché, sera revégétalisé.

Le chantier durera jusqu’à la fin de cette année 2023. Au total, plus de 2 millions d’euros sont consacrés à sa réalisation. Selon le SyAGE, l’objectif est de prévenir les risques d’inondation du quartier de la Villa lors des périodes estivales. Il s’agit également de pérenniser l’ouvrage et de préserver ainsi le plan d’eau constituant la Fosse aux carpes.