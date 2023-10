Essonne : projet de renaturation de l’île Panchout à Yerres

Le chantier de renaturation de l’île Panchout, dans la ville d’Yerres (Essonne), a débuté en septembre 2023. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme global de revalorisation de la zone pour en faire un espace de nature et de pédagogie qui alliera esthétisme et qualité.

Les travaux ont commencé par une opération de désamiantage et de sécurisation des lieux. La démolition de la maison Panchout sera réalisée entre octobre et décembre. Le bâtiment détruit sera remplacé par une cinquantaine d’arbres et une soixantaine d’arbustes de type champêtre.

Ensuite, les phases de terrassement et de nivellement du terrain débuteront en janvier 2024. Quant aux opérations d’aménagement paysager et de végétalisation, elles se dérouleront entre février et mars prochain et se poursuivront par l’agencement des allées.

Le projet d’embellissement et de renaturation de l’île Panchout devrait être achevé pour la fin de l’année 2024.