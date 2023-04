Essonne : projet de réaménagement de la route nationale 20

En ce début mars 2023, le département de l’Essonne, la région Ile-de-France ainsi que plusieurs collectivités territoriales et une vingtaine de communes ont signé un projet partenarial d’aménagement de la RN20. Celui-ci porte sur la transformation de cet axe qui relie les communes de Massy et d’Angerville. L’opération vise à en faire un axe multimodal, doté de voies dédiées aux transports en commun et aux mobilités actives. Le programme consistera également à réaliser des requalifications en lien avec les initiatives de développement économique et commercial dans les localités. L’objectif est de répondre aux enjeux des nouveaux modes de déplacement, comme la fluidité, la sécurité et le respect de l’environnement.

Près d’une soixantaine d’actions sont notamment prévues. Celles-ci incluront des aménagements de voiries, la création de stations multimodales et la réduction des vitesses maximales de circulation. Les travaux seront menés dans le cadre d’investissements qui dureront plusieurs années.

Le coût total de ces interventions est estimé à près de 30 millions d’euros.