Essonne : projet de construction du nouveau complexe sportif à Brétigny-sur-Orge

Afin d’adapter ses équipements publics à l’accroissement de la population et d’encourager la pratique sportive, la ville de Brétigny-sur-Orge (Essonne) a décidé de promouvoir la construction d’un complexe sportif. Cette infrastructure devrait voir le jour d’ici à 2026. Elle sera implantée au sein de l’écoquartier, entre la rue Édouard-Danaux et l’avenue Jacqueline-de-Romilly. D’une surface totale de 5 000 m², l’équipement comprendra une salle multisport de 1 000 m², équipée d’une tribune d’une capacité de 250 places, et une salle de gymnastique. Il disposera aussi d’un parking souterrain de 70 places et d’un parking aérien paysagé. S’y ajoutera une esplanade de sports avec un city-stade et une station de « street-workout ».

La municipalité entend privilégier l’utilisation du bois pour la structure et l’isolation du bâtiment. Elle prévoit aussi de recourir aux énergies renouvelables avec la mise en place de 1 200 m² de panneaux photovoltaïques. Le coût total du projet est estimé à plus de 13 millions d’euros.