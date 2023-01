Essonne : près d’un an et demi de travaux pour la construction de la ligne de bus Tzen 4

L’ExquiCity est un bus électrique de 24 mètres de longueur aux allures de tramway qui va rouler sur la nouvelle ligne Tzen 4. Cette future ligne de bus reliera Viry-Châtillon à la gare RER de Corbeil-Essonnes. Les travaux d’infrastructure ont été lancés en décembre 2022. Au début du mois de janvier 2023, des chantiers ont commencé dans certaines communes traversées par le Tzen 4.

Ainsi, à Evry-Couronnes, des travaux de terrassement sont en cours sur les voies de la ligne de bus 402. À Ris-Orangis, c’est la suppression d’un rond-point et d’îlots au niveau du croisement de la route de Grigny qui a commencé dès le 2 janvier 2023. Ces travaux de réorganisation seront suivis par l’aménagement de voies pour le tracé du Tzen 4 et des 30 stations dans les localités concernées. Ile-de-France Mobilités a prévu près d’un an et demi de chantier, pour une mise en service du réseau de bus au second semestre 2024.

La ligne Tzen 4 permettra d’assurer une meilleure desserte, un bus ExquiCity pouvant transporter 140 passagers. Environ 30 bus électriques circuleront et assureront le transport des usagers sur la nouvelle ligne. Ils desserviront cinq communes du nord de l’Essonne.