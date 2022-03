Essonne : pose de la première pierre du projet d’extension du centre commercial Évry 2

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La livraison de l’extension du centre commercial Évry 2 est prévue pour le printemps 2023, avec une inauguration attendue pour l’été de la même année.

L’inauguration de la pose de la première pierre du projet d’extension et de rénovation du centre commercial Évry 2, à Évry-Courcouronnes (Essonne), s’est tenue le vendredi 11 février 2022. La cérémonie a eu lieu en présence de quelques élus, dont François Durovray, le président du conseil départemental de l’Essonne, Francis Chouat, député de l’Essonne, et Stéphane Beaudet, le maire d’Évry-Courcouronnes. Ce chantier prendra fin en 2023. À sa livraison, le centre sera nommé « Le Spot ».

Ce dernier, destiné à devenir un hyperlieu, proposera un espace de restauration de 8 000 m² supplémentaires, situé entre l’Agora et la place des Terrasses. Au total, ce sera une superficie de 126 000 m², rassemblant plus de 200 commerces, une vingtaine de restaurants et différents lieux de loisirs. Pour rappel, ce projet d’agrandissement s’inscrit dans le cadre de la redynamisation des espaces publics et des équipements adjacents, dont la place de l’Agora et celle des Terrasses. Ces espaces vont aussi bénéficier d’une requalification.

Ce projet est estimé à 51 millions d’euros. Ce montant est financé dans le cadre d’un partenariat entre les collectivités (Ville d’Évry-Courcouronnes, agglomération Grand Paris Sud, département de l’Essonne), l’État, la Banque des Territoires, et LSGI group, le propriétaire du centre commercial via sa filiale SCC.