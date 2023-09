Essonne : point sur le chantier de la future médiathèque Joséphine-Baker à Bondoufle

À Bondoufle (Essonne), le chantier de la future médiathèque Joséphine-Baker, commencé en novembre 2022, se poursuit. La construction devrait être achevée d’ici au premier semestre 2024. Cet équipement culturel sera implanté dans le nouveau quartier du Grand Parc, rue Madeleine-Perrinot. À terme, il offrira aux habitants une multitude de services gratuits dans un immeuble doté de vastes espaces de consultation.

La nouvelle médiathèque s’étendra sur une superficie de 750 m². Elle disposera d’une salle polyvalente, d’un local d’exposition et de collection, d’espaces dédiés à la découverte de la presse et à la littérature. La partie numérique du site proposera des casques de réalité virtuelle, des consoles de jeux vidéo ainsi que des zones de travail et de détente.

À travers ce projet, la ville de Bondoufle souhaite offrir un nouveau lieu de vie et de rencontre à ses habitants. Le budget de la construction est évalué à près de 3,2 millions d’euros. L’agglomération Grand Paris Sud, la région Ile-de-France, la commune et la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) cofinancent les travaux.