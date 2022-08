Essonne : point sur l’avancement du projet Génopole 2030

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Campus Supprimer Essonne Supprimer Valider Valider

À Évry-Courcouronnes (Essonne), la livraison du premier programme du projet Génopole 2030 est attendue d’ici au second semestre 2024.

S’étendant sur plus de 10 hectares, le campus Génopole d’Évry-Courcouronnes (Essonne) accueille déjà plusieurs entreprises innovantes en matière de biotechnologies. Dans le cadre de sa stratégie Génopole 2030, le site vise, à l’horizon 2030, le développement d’environ 200 entreprises et la création de plusieurs milliers d’emplois.

Le projet « Thoison Campus 5 » figure parmi les aménagements majeurs prévus pour l’atteinte de ces objectifs. Il porte sur la réalisation d’un programme immobilier de plus de 15 000 m² sur le terrain du complexe sportif André-Thoison. Celui-ci accueillera à terme des bureaux, des laboratoires et des services. Le cofinancement d’un premier programme de 17 bâtiments est actuellement à l’étude avec l’Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU) et la Banque des territoires. Il devrait être livré au second semestre 2024.

En parallèle, la mise en chantier d’un parking silo de plus de 300 places est prévue cette année. À cela s’ajoutera l’extension de l’usine Yposkesi avec un second site de 5 000 m². Avec cet agrandissement, l’établissement industriel s’imposera comme l’un des plus grands centres dédiés aux thérapies innovantes d’Europe.