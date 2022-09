Essonne : Palaiseau, des travaux d’été dans les écoles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Divers travaux ont été réalisés dans les écoles de Palaiseau (Essonne) cet été.

La ville de Palaiseau (Essonne) poursuit ses efforts en faveur de l’éducation. Des travaux d’entretien, de sécurisation et de modernisation ont été menés dans les écoles pendant les vacances d’été. Ces opérations visaient à accueillir les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions.

À l’école maternelle Jean-Macé, la cour a bénéficié d’une transformation innovante et rafraîchissante dans le cadre du projet « Cours Oasis ». Les mêmes opérations ont également été menées au sein de l’école Caroline-Aigle. L’objectif de ces travaux de végétalisation des cours est de proposer des espaces plus naturels, avec notamment une meilleure gestion des eaux pluviales et des aménagements adaptés aux besoins des élèves. Ces cours peuvent également accueillir un public plus large en dehors des temps éducatifs.

En outre, des travaux ont été programmés au sein de l’école Étienne-Tailhan. Ils portaient sur la rénovation des sols et des peintures de trois classes, d’une cage d’escalier et du couloir de l’étage. Les sanitaires ont également fait l’objet d’une réfection complète.

Quant à l’école Paul-Langevin, la réhabilitation du sol du réfectoire sur pilotis et des sols de quatre salles de classe a été réalisée.