Essonne : ouverture d’une seconde salle de sport à Viry-Châtillon

Le 28 août 2023, la ville de Viry-Châtillon, dans le département de l’Essonne, a inauguré un complexe de la chaîne de fitness Basic-Fit. Il est situé au numéro 2 de l’avenue du Président-Kennedy, près de l’A6 et de la principale zone commerciale. C'est l'entreprise Axiom Développement qui a réalisé les travaux, transformant une ancienne friche commerciale en une salle de sport de 1 200 m².

Ce centre dispose d'équipements modernes et de six zones d’entraînement avec des casiers de rangement pour les clients. Ces zones comprennent des appareils de musculation et de cardio, du training fonctionnel, des vélos et un espace de poids libres. Une salle de fitness a été prévue pour des entraînements sur mesure et des cours GXR, qui sont des cours virtuels animés par des célébrités de la télévision ou du sport. D'autres salles sont dédiées à des sessions collectives en live. Basic-Fit, avec plus de 3,5 millions de membres dans environ six pays, a ouvert ce complexe, le 125e de la région, dans le but de renforcer son maillage territorial.