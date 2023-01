Essonne : nouvelle étape pour le projet de renouvellement urbain du quartier de la Rocade Bel Air à Longjumeau

Sandrine Gelot, la maire de Longjumeau (Essonne), et Grégoire de Lasteyrie, le président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, ont acté la convention du projet de rénovation urbaine. Cet accord, établi le 19 janvier 2023 avec l’État et Essonne Habitat, lance officiellement les consultations et les travaux du quartier prioritaire de la Rocade Bel Air. Une nouvelle concertation publique sera organisée pour conclure la co-construction entamée en 2018. Les habitants ont ainsi proposé, entre autres, la création de nouvelles voiries lors de cette phase de consultation.

Le projet consiste en l’aménagement de nouvelles infrastructures, la création de nouveaux logements et la réhabilitation des espaces publics. Le chantier comprendra aussi la construction de nouveaux équipements publics dédiés à l'insertion professionnelle. Des infrastructures communautaires telles qu’une crèche, un gymnase et un centre social seront créées.

Le coût des travaux est estimé à plus de 40 millions d’euros. L’Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU) participe au financement à hauteur de 6 millions d’euros.