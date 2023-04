Essonne : livraison du groupe scolaire Simone-Veil dans la commune de Bondoufle

Le 18 mars 2023, la ville de Bondoufle (Essonne) a inauguré le nouveau groupe scolaire Simone-Veil, situé dans la ZAC du Grand-Parc. La cérémonie s'est déroulée en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et de Jean Hartz, le maire de la ville. Michel Bisson, le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, et de nombreux élus locaux étaient également présents.

Cet établissement couvre une superficie de 3 300 m² et compte huit classes. Il est aussi équipé d’un dojo. Le bâtiment, conçu par le cabinet d'architecture Badia Berger, est constitué d'une structure mixte bois et béton. Il est raccordé à un réseau de chaleur en ZAC avec une chaudière biomasse et dispose d'un système de gestion des eaux pluviales. Avec des cours de récréation paysagères et des jardins pédagogiques entretenus, l'école invite les élèves à participer à des programmes axés sur les questions environnementales.

Au total, 13 millions d'euros ont été consacrés à la construction de cette infrastructure scolaire. Une partie du financement a été assurée par la région Ile-de-France.