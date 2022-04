Essonne : les travaux de remplacement des ponts de Chartres et de Gallardon ont repris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Suspendus, les travaux de remplacement des ponts de Chartres et de Gallardon ont été relancés après un réajustement du calendrier du projet.

Les travaux de remplacement des ponts de Chartres et de Gallardon ont été interrompus en juillet 2021 à cause d’un affaissement de terrain. Des travaux de confortement du sol ont dû être réalisés en urgence. Dès lors, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a mis en place un nouveau planning, et le chantier a ainsi pu reprendre. Des aménagements préparatoires ont été lancés en février 2022 dans l’objectif d’effectuer les travaux de fondation au cours de l’été 2022. L’opération se poursuivra avec l’assemblage de la grue au printemps 2023. Cet équipement servira à installer les structures des nouveaux ponts d’ici à l’été 2023.

Le chantier dans son ensemble devrait être achevé d’ici à mi-2024, soit avec un retard d’un an sur le calendrier initial. Rappelons que, pour la RATP, cette opération contribuera à l’amélioration du système ferroviaire et de la qualité de transport des voyageurs. Les nouveaux ouvrages d’art permettront aussi d’accueillir des trains plus rapides et plus performants pouvant transporter un plus grand nombre de personnes.