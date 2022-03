Essonne : les locaux des Grands Moulins à Corbeil-Essonnes seront transformés en logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Corbeil-Essonnes, l’ancienne minoterie industrielle des Grands Moulins va laisser place à un nouveau quartier avec des logements et des restaurants.

L’agence Vincent Lavergne Architecture Urbanisme procédera à la réhabilitation et à l’extension de l’ancienne fabrique de farine des Grands Moulins à Corbeil-Essonnes (Essonne). L’opération prévoit la rénovation et la transformation des bâtiments existants afin de créer des logements. Un nettoyage des façades et un remplacement à l’identique des menuiseries seront aussi réalisés. Deux nouveaux immeubles seront également construits. Au total, 240 appartements viendront ainsi renforcer l’offre d’habitation sur la commune. En rez-de-chaussée, différentes activités tertiaires sont envisagées : restaurant, café, salle de ventes, espace de valorisation du patrimoine, équipement public dédié à la Ville, atelier vélo…

La transformation du site historique des Grands Moulins, portée par le promoteur immobilier Altarea, vise la création d’un nouveau quartier 100 % piétonnier avec des espaces extérieurs végétalisés et sanctuarisés en cœur d’îlot (coin de verdure au centre du quartier). Cette configuration a pour objectif de réduire les émissions de carbone et de proposer un cadre de vie apaisé aux futurs habitants. Précisons que le projet s’inscrit dans le cadre d’une adaptation des villes aux grands enjeux climatiques et à la problématique de la transition écologique.