Essonne : le quai Gambetta à Juvisy-sur-Orge est rouvert au public

Pendant sept semaines, le groupe Suez a procédé à la remise en état des canalisations et de la chaussée du quai Gambetta à Juvisy-sur-Orge (Essonne).

Le 6 juin 2022, le quai Gambetta à Juvisy-sur-Orge (Essonne) est rouvert à la circulation après sept semaines de travaux. Rappelons que le 25 avril 2022, la chaussée de cette voie a été éventrée par une rupture de deux canalisations d’eau de Suez. Ces infrastructures, de 40 centimètres de diamètre, alimentent les châteaux d’eau des communes de Savigny-sur-Orge et d’Yerres (Essonne). L’incident a causé l’affaissement de la chaussée sur 30 m² et l’inondation du quai et de la rue de Châtillon. Un parking de 2 000 m² d’un immeuble de neuf étages sur le quai Gambetta a été inondé avec une hauteur d’eau d’environ 80 centimètres.

La société Suez, groupe français spécialisé dans la gestion de l’eau et des déchets, s’est chargée de remettre en état les canalisations ainsi que la chaussée du quai Gambetta. Tout au long du chantier, celui-ci avait été fermé à la circulation. Avant son ouverture aux usagers, il a accueilli les exposants et les visiteurs du traditionnel vide-grenier qui s’est tenu dimanche 5 juin 2022.