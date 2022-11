Essonne : le projet de modernisation du pont de la Première-Armée-Française reliant Juvisy-sur-Orge à Draveil en concertation publique

Du 14 novembre au 16 décembre 2022, le projet de modernisation du pont de la Première-Armée-Française reliant Juvisy-sur-Orge à Draveil (Essonne) fait l’objet d’une concertation publique. Organisée par le département de l’Essonne, cette démarche concerne les habitants de neuf communes, à savoir Vigneux-sur-Seine, Montgeron, Soisy-sur-Seine, Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge, Athis-Mons, Etiolles, Juvisy-sur-Orge et Draveil.

Ce projet porte sur le renforcement de la structure du pont qui est emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Il inclut également le fait de donner plus d’espace aux modes actifs de déplacement et de rendre les trottoirs conformes aux normes d’accessibilité PMR. Cette concertation publique permettra de recueillir les observations et les suggestions des habitants quant aux aménagements à réaliser sur cet ouvrage.

Soulignons qu’un dossier de concertation ainsi qu’un registre d’expression sont à disposition des habitants dans les mairies des neuf communes concernées. Les habitants pourront également donner leur avis en ligne.