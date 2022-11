Essonne : le nouveau giratoire sur la RD31 à Itteville est opérationnels

Les travaux d’aménagement du nouveau rond-point à l’intersection de la RD31 entre la route d’Aubin et le chemin des Marais à Itteville (Essonne) ont pris fin. Ce chantier, dont le Département était le maître d'œuvre, a duré à peu près trois mois. Le nouveau giratoire a été inauguré le 4 novembre 2022, en présence de François Durovray, le président du conseil départemental, et de François Parolini, le maire d’Itteville.

L’opération a porté sur l’aménagement d’un rond-point de 18 mètres et sur la mise en place de deux quais de bus. Le chantier a également inclus la reprise des bordures ainsi que la création de passages piétons et cyclistes. L’ensemble des travaux a permis d’améliorer la lisibilité de cette intersection et de sécuriser sa traversée. La nouvelle infrastructure se veut aussi plus écologique avec la désimperméabilisation d’une partie du terrain bitumé.

Le coût total de ce projet d’aménagement s’élève à près de 500 000 euros, majoritairement financés par le département de l’Essonne. La région Ile-de-France y a également participé.