Essonne : le bureau de poste des Ulis rouvrira ses portes d’ici à décembre 2022

Le bureau de poste des Ulis, en Essonne, ferme au public en raison de travaux de rénovation.

Depuis le 15 juin 2022, des travaux de réhabilitation et de modernisation sont menés au sein du bureau de poste des Ulis (Essonne), situé sur l’esplanade de la République. D’une durée de sept mois, ce chantier a pour objectif d’améliorer l’accueil et la prise en charge des usagers, et les conditions de travail du personnel du site.

Pendant sept mois, ce bureau de poste sera fermé au public. Des dispositions ont toutefois été prises afin de maintenir ses services : pour les retraits des colis et des lettres recommandées, les usagers devront se rendre à l’arrière du bureau de poste des Ulis ; pour les autres opérations postales et financières, les clients devront se présenter au bureau de poste de Bures-sur-Yvette (Essonne). La distribution des courriers ne sera pas perturbée par ces travaux.