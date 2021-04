Essonne : la ville d’Orsay labellisée « Terre de Jeux 2024 »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Label Supprimer Valider Valider

La municipalité d’Orsay vient de recevoir le label « Terre de Jeux 2024 ».

La ville d’Orsay (Essonne) fait désormais partie des nouvelles villes labellisées « Terre de Jeux 2024 ». L’annonce a été officialisée par le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

« C’est une bonne nouvelle. On va pouvoir se servir de cette labellisation pour mobiliser les associations sportives et les équipements sportifs de la ville pour multiplier les évènements et faire la promotion du sport pour tous », a confié David Ros, le maire d’Orsay. Grâce à ce label, la Ville souhaite ajouter le sport à son image, qui est déjà portée sur l’innovation et les sciences.

Même si la commune d’Orsay bénéficie déjà de nombreux équipements sportifs d’envergure, comme sa piscine dotée d’un bassin en extérieur de 50 m, sa nouvelle labellisation requiert la création de nouvelles infrastructures qui ne devraient pas apparaître avant au moins un an. Afin de mettre en avant le développement du sport-santé, le maire a annoncé qu’« à partir du mois de septembre 2022, il y aura une montée en puissance jusqu’au début des compétitions ».