Essonne : la résidence Les Sycomores à Massy, tournée vers la nature

La résidence Les Sycomores sera construite au sud-est du quartier Canopée, à Massy (Essonne). Ce projet d’aménagement sera réalisé par Vinci Immobilier et sa livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Ce programme immobilier prévoit la conception de trois îlots résidentiels. Cette configuration a pour but de privilégier la lumière et la végétation grâce à l’aménagement d’espaces extérieurs et de jardins suspendus. Par ailleurs, le centre du complexe accueillera une clairière qui offrira une zone de détente et de convivialité. Plus de 70 appartements allant du studio au cinq-pièces duplex seront répartis dans les trois bâtiments. Tous les logements seront dotés d’un balcon, d’une terrasse ou d’une loggia. Les habitations en rez-de-chaussée, quant à elles, auront accès à des jardins privatifs.

La réalisation de ce projet répondra à la règlementation RT 2012 (étanchéité, isolation phonique et thermique). Elle visera aussi une certification NF Habitat Haute Qualité Environnementale (HQE).