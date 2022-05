Essonne : la réhabilitation du « Grand Dôme » de Villebon-sur-Yvette est confiée au groupe Réalités

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de la réhabilitation du Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette, la Fédération française de judo a tranché en faveur du projet du groupe Réalités.

Le 28 avril 2022, la Fédération française de judo a annoncé le lauréat de l’appel à projets pour la réhabilitation du Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette dans le département de l’Essonne. Il s’agit du groupe Réalités. Ce promoteur immobilier originaire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) envisage de réaménager le bâtiment et l’espace alentour pour y implanter diverses activités. Le projet sera réalisé sur une surface de plus de 46 000 m² dont 11 000 m² pour le Grand Dôme. Il portera sur la création de kids parc, de trampoline parc, de salles de karaoké, d’espaces billards et divers jeux (arcade, réalité virtuelle, laser game, escalade, accrobranche…). À cela s’ajouteront une zone de détente, un bar, un restaurant et un plateau dédié aux séminaires d’entreprises.

L’opération de transformation dans son ensemble représente un investissement de 70 millions d’euros. Rappelons que le Grand Dôme est, à l’origine, une salle événementielle. L’objectif du groupe Réalités est d’en faire un lieu de vie utile au territoire et à ses habitants.