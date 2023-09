Essonne : la gare routière de Corbeil-Essonnes en travaux pour accueillir le bus Tzen 4

Afin d’améliorer et d’augmenter l’offre de services pour les Essonniens, Ile-de-France Mobilités a créé le réseau de bus Tzen 4 reliant Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes (Essonne). Commencé en décembre 2022, le chantier se poursuit et entre dans une nouvelle étape avec les travaux de la gare routière de Corbeil-Essonnes, qui sera le futur terminus du Tzen 4. Cette opération a débuté le 11 septembre 2023 et durera environ un mois et demi.

Ce chantier porte sur l’allongement des quais de la future station Tzen 4 afin d’accueillir les bus 100 % électriques de 24 mètres de longueur. À l’issue des interventions, la gare deviendra un point de recharge pour les nouveaux véhicules, et un site de début ou de fin de service pour les chauffeurs. En parallèle, Ile-de-France Mobilités prévoit de réaménager les quais de la station du Tzen 1, qui relie Corbeil-Essonnes à Lieusaint.

Pendant les travaux, l’arrêt Gare de Corbeil-Essonnes ne sera pas desservi. Par ailleurs, les terminus ont été modifiés pour les lignes de bus 301, 401 et 402.