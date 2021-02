Essonne : la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois réaménagée d’ici 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Concertation Supprimer Valider Valider

La gare de Sainte-Geneviève-des-Bois est au centre d’un projet de réaménagement qui devrait être achevé en 2024.

Le projet de réaménagement de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) est entré en phase de concertation publique le 1er février 2021. Celle-ci prendra fin le jeudi 1er avril. Au centre des débats figure la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, d’un parvis végétalisé sur l’axe Gabriel Péri ainsi que d’une passerelle entre le quartier du Vieux Perray et l’avenue Gabriel Péri. L’installation d’une station de bus près de la place Franklin-Roosevelt, la simplification de l’accessibilité routière ainsi que le réaménagement du parvis et du pôle gare sont aussi inclus dans les réalisations.

Le lancement des travaux est prévu pour 2022, avec une échéance en 2024. Ce projet, estimé à 26 M€, est porté par la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, Cœur d’Essonne Agglomération, la SNCF et Île-de-France Mobilités. Selon les explications du maire, Frédéric Petitta, « l’objectif de ces travaux est de permettre une plus grande offre de transports en commun en optimisant les correspondances, de sécuriser les déplacements aux abords de la gare et de moins subir les stationnements gênants ».